Don Quincho, más de 80 años y una vida entera sembrando la tierra

Con la móvil que conecta las historias de Más Que Noticias llegamos hasta el terreno de Don Quincho, un agricultor que, con más de 80 años, sigue trabajando la tierra todos los días. Entre surcos y herramientas, muestra con orgullo su abono, la gallinaza, lista para sembrar camote, maíz, yuca y otras verduras, muchas de ellas destinadas a regalar a quienes lo necesiten.

Cuenta que casi todo el trabajo lo ha hecho siempre por su cuenta, aunque en ocasiones recibe la ayuda de un muchacho por algunas horas. “A mí me gusta mucho sembrar”, dice Don Quincho, quien recuerda que lleva más de 55 años viviendo en la zona y toda una vida dedicada a la agricultura, incluyendo más de 45 años trabajando con bueyes.

La mayor parte de los días viene a trabajar al terreno. Asegura que quedarse sentado en la casa no es opción, porque sin trabajo se enferma. “Si me quitan el trabajo, me muero rápido”, comenta entre risas.



Don Quincho vive tranquilo, agradecido con Dios, aunque reconoce que ahora hay que cuidarse más por la delincuencia. Aun así, combina lo tradicional con lo moderno: se conecta a internet, escucha música ranchera y disfruta de las plantas que le recuerdan a su esposa y a su familia.

La visita termina entre agradecimientos y bendiciones, dejando la imagen de un hombre trabajador, inquieto y fuerte, que sigue aferrado a la tierra como forma de vida.