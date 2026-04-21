Dolor, hormigueo y debilidad: señales que podrían alertar sobre daño nervioso

Las artropatías y neuropatías afectan a millones de personas en el mundo y también tienen un impacto significativo en Costa Rica. En muchos casos, se desarrollan de forma silenciosa, pero con el tiempo se manifiestan a través del dolor articular, hormigueo, pérdida de sensibilidad y debilidad, síntomas que limitan la movilidad y deterioran la calidad de vida, el sueño y el bienestar emocional.

El doctor Carlos Olivares explica que las artropatías son afecciones que comprometen las articulaciones, como la artrosis, un desgaste progresivo, o la artritis. Por su parte, las neuropatías implican un daño directo en los nervios, siendo la neuropatía diabética una de las más comunes, provocada por niveles elevados de azúcar en sangre.

Esta condición suele generar síntomas como hormigueo, sensación de quemazón, punzadas o incluso dolor intenso, descrito por algunos pacientes como si caminaran sobre alfileres. Además, puede afectar no solo la sensibilidad, sino también la función motora, provocando debilidad muscular.

Ambas patologías pueden coexistir, especialmente en personas mayores de 50 años, lo que hace fundamental una evaluación médica integral. El diagnóstico incluye análisis clínicos y pruebas de laboratorio para descartar enfermedades silenciosas como la diabetes, que puede estar dañando los nervios sin que el paciente lo note.

En cuanto al tratamiento, aunque existen opciones farmacológicas como antiinflamatorios, esteroides y otros medicamentos especializados, el especialista pone énfasis en un enfoque complementario donde los suplementos nutricionales juegan un papel cada vez más relevante.

Entre los principales aliados destacan:

Magnesio: su deficiencia puede estar asociada a síntomas neurológicos y musculares. Este mineral contribuye al funcionamiento adecuado del sistema nervioso y muscular.