Dolor de hombro: lo que dicen los mitos y lo que la medicina confirma

El dolor de hombro es una de las molestias musculoesqueléticas más frecuentes y, al mismo tiempo, una de las más rodeadas de mitos. Desde su origen hasta los tratamientos más efectivos, abundan creencias que pueden confundir a los pacientes y retrasar una atención adecuada. A continuación puede repasar la respuesta científica a los mitos más populares sobre esta condición.

Mito o verdad: ¿El dolor desaparece solo y no es necesario consultar al médico?

Verdad. Existen dolores autolimitados que mejoran con reposo y medicación básica. Sin embargo, si el dolor persiste, siempre es recomendable la valoración médica.

Mito o verdad: ¿Dormir siempre del mismo lado puede causar dolor de hombro?

Verdad. La presión constante sobre una misma estructura puede provocar irritación y dolor.

Mito o verdad: ¿El “hombro congelado” solo lo padecen los deportistas?

Mito. Es más frecuente en personas entre 40 y 60 años, especialmente diabéticos y con poca movilidad. La degeneración de tejidos y la pérdida de colágeno lo vuelven un padecimiento común en personas no necesariamente activas.

Mito o verdad: ¿La fisioterapia es más importante que la cirugía en la mayoría de los casos?

Verdad. La gran mayoría de problemas de hombro se resuelven con fisioterapia, sin necesidad de intervención quirúrgica.

Mito o verdad: ¿El dolor de hombro puede estar relacionado con enfermedades de la columna cervical?

Verdad. Algunos dolores se irradian desde la columna y pueden presentarse con hormigueo, sensación eléctrica e incluso afectar hasta los dedos.

Mito o verdad: ¿Con una sola infiltración el problema desaparece para siempre?

Mito. El tratamiento debe ser integral: incluye prevención, medicamentos, fisioterapia y, en algunos casos, infiltraciones como parte del proceso.

El dolor de hombro no debe tomarse a la ligera ni dejarse al azar de los mitos. Un diagnóstico oportuno y un plan de tratamiento adecuado, enfocado en la fisioterapia y el cuidado integral, marcan la diferencia entre una molestia pasajera y una condición crónica.