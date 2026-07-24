Docentes amplían herramientas de enseñanza con el Programa Club del Libro

Docentes de distintas comunidades del país cuentan con más herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza de sus estudiantes gracias al Programa Club del Libro de Caja de ANDE, una iniciativa que facilita recursos académicos y fomenta la lectura en los centros educativos.

Como parte de este esfuerzo, el Programa Club del Libro ha beneficiado a 11 centros educativos pertenecientes a 11 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Liberia, Cañas, Nicoya, Santa Cruz, Pérez Zeledón, Heredia, Alajuela, San José Norte, San José Oeste, San José Central y Zona Norte-Norte. Cada centro educativo recibió un kit de libros alineado con la malla curricular y un estante de biblioteca.

Gracias a estas entregas, docentes de distintas comunidades del país cuentan con recursos actualizados que fortalecen su labor en el aula y promueven el hábito de la lectura entre los estudiantes, contribuyendo a generar experiencias de aprendizaje más enriquecedoras.

Con estas 11 entregas, el Programa Club del Libro continúa avanzando hacia la meta de beneficiar un centro educativo en cada una de las 27 direcciones regionales del MEP, fortaleciendo el acompañamiento a la labor docente.

“En Caja de ANDE creemos firmemente que el conocimiento y la enseñanza son el motor que impulsan el desarrollo, por eso generamos iniciativas que apoyen a quienes preparan a las futuras generaciones y profesionales del país”, afirmó con entusiasmo la gerente general de Caja de ANDE, MBA. Carmen Martínez Cubero.

Por su parte, la bibliotecóloga del Liceo Julio Fonseca Gutiérrez, Nidia Chaves, señaló: “Nos emociona poder finalizar nuestro rincón de lectura con materiales nuevos y actualizados, pensados para los estudiantes y que no solo llaman su atención, sino que también fortalecen su aprendizaje a través de la literatura”.

A través de Club del Libro, Caja de ANDE reafirma su compromiso con la educación costarricense, facilitando herramientas que apoyan el trabajo de los docentes y contribuyen a una mejor experiencia de aprendizaje en las aulas.

