DJI presenta su nuevo drone Avata 360 de grabación en 8K

DJI anunció su nuevo drone llamado Avata 360, que puede grabar video en 360 grados con resolución 8K.

Para ello, este drone viene equipado con un sensor de una pulgada en su cámara, que además puede tomar fotos de 120 megapixeles.

El lente de la cámara es reemplazable en caso de que presente rayones y tiene una autonomía de vuelo de 23 minutos.

Este nuevo drone estará disponible en los primeros días del mes de abril.

Samsung anunció sus nuevos teléfonos de rango medio Galaxy A 37 y Galaxy A57.

Ambos dispositivos presentan mejoras en la capacidad para capturar fotos con poca luz por medio de Nightograhpy.

El procesamiento de las imágenes también presenta cambios gracias a la reducción de ruido en las fotos y detalles más finos.

Ambos tienen pantallas AMOLED de 6.7 pulgadas, usan procesador Exynos, tienen batería de 5 mil miliamperios y su cámara principal es de 50 megapixeles.

La empresa de inteligencia artificial, Open AI, anunció que eliminará la aplicación Sora, que creó hace apenas seis meses.

Esta era una aplicación social para crear y compartir videos con inteligencia artificial.

Luego de tener un exitoso lanzamiento con millones de descargas, fue objeto de críticas por facilitar la creación de videos falsos de personas reconocidas.

Esto obligó a Open AI a establecer límites y solicitar consentimiento en los videos de personas conocidas.

