Después de los 40: lo que toda mujer debe saber para cuidar su salud

El cansancio constante, los cambios en el sueño, la falta de energía y las alteraciones en el estado de ánimo son algunos de los síntomas que muchas mujeres comienzan a experimentar después de los 40 años debido a los cambios hormonales relacionados con la perimenopausia y la menopausia.

La doctora Adriana Jiménez explicó que durante esta etapa disminuyen progresivamente los estrógenos, lo que impacta directamente funciones importantes del organismo como la salud ósea, muscular, cardiovascular y emocional.



“Muchas pacientes empiezan a sentirse extrañas en su propio cuerpo. Hay más cansancio, sudoraciones, calores, cambios de humor y alteraciones del sueño”, indicó.

Ante estos cambios, la especialista señaló que ciertos nutrientes se vuelven fundamentales para mantener la calidad de vida y prevenir enfermedades asociadas al envejecimiento.



Entre los principales destacan la vitamina D, el calcio, el magnesio, el omega 3, el zinc, el hierro y la vitamina C.



La vitamina D y el calcio, por ejemplo, ayudan a fortalecer los huesos y disminuir el riesgo de osteoporosis, una condición que aumenta después de la menopausia debido a la pérdida de masa ósea.



Además, el omega 3 se relaciona con beneficios cardiovasculares, ya que contribuye a disminuir los triglicéridos y apoyar la salud del corazón.



Otro de los nutrientes destacados es el magnesio, el cual ayuda a mejorar la calidad del sueño, favorece el funcionamiento cerebral y contribuye a regular la resistencia a la insulina.



La doctora Jiménez explicó que actualmente existen suplementos diseñados específicamente para cubrir las necesidades nutricionales de las mujeres en esta etapa. Entre ellos mencionó Femelys Vit, un complemento que reúne vitaminas y minerales como vitamina D, complejo B, omega 3 y magnesio en dosis recomendadas internacionalmente.



Según la especialista, este tipo de suplementos puede contribuir a disminuir el cansancio y la fatiga, además de apoyar la salud cognitiva, visual y osteomuscular.



Sin embargo, insistió en que la suplementación debe acompañarse de hábitos saludables como ejercicio, buena alimentación, exposición adecuada al sol, descanso y cuidado emocional.