Después de los 40: cómo enfrentar los cambios del cuerpo con salud y equilibrio

Alrededor de los 40 años, muchas mujeres comienzan a notar cambios físicos y emocionales que pueden generar inquietud: mayor cansancio, alteraciones en el sueño y una sensación de no sentirse como antes. Sin embargo, lejos de ser una condición anormal, estos cambios forman parte de una transición natural hacia una nueva etapa de la vida.

Así lo explica la ginecóloga Angie Mora, quien señala que no se trata de un cambio repentino, sino de un proceso progresivo, similar a otras etapas como la adolescencia. “No es una enfermedad, es una etapa que podemos sobrellevar con elegancia si estamos bien informadas y preparadas”, destaca la especialista.



Uno de los aspectos clave en esta etapa es el cuidado de la nutrición. Aunque una alimentación balanceada y el ejercicio siguen siendo fundamentales, con el paso del tiempo pueden aparecer deficiencias de micronutrientes que impactan la salud. Vitaminas, minerales y antioxidantes se vuelven esenciales para mantener el organismo en óptimas condiciones.



Por ejemplo, la producción de vitamina D disminuye con la edad, afectando la absorción del calcio. Esto puede incrementar el riesgo de enfermedades como la osteoporosis, así como problemas cardiovasculares, que figuran entre las principales causas de mortalidad en mujeres. Ante este panorama, la suplementación adecuada puede ser un aliado importante.



En este contexto, los multivitamínicos surgen como una opción práctica para complementar la dieta. Productos como Femelys Vit ofrecen una combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a reducir el cansancio y la fatiga, contribuyendo a mantener niveles adecuados de energía durante el día.



Otro punto a destacar es la seguridad en su formulación, ya que al tratarse de un producto con respaldo farmacéutico, garantiza que los componentes indicados en su etiqueta son realmente los que se consumen, brindando mayor confianza a las usuarias.



Adoptar hábitos saludables, acompañados de opciones como Femelys Vit, permite a las mujeres mantenerse activas, protegidas y en equilibrio a lo largo del tiempo.