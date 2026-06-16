Desde el celular y con descuentos: vea aquí cómo puede encontrar su próxima propiedad

Tener una propiedad sigue siendo una de las metas más importantes para muchas familias y emprendedores en Costa Rica. Más allá de adquirir metros cuadrados, para muchas personas significa construir un hogar, hacer crecer un negocio o crear un espacio donde compartir momentos especiales.

Con ese objetivo, BP Venta de Bienes del Banco Popular impulsa opciones de financiamiento y compra de propiedades con condiciones especiales que buscan facilitar el acceso a este tipo de inversiones.

Entre los beneficios destacan descuentos de hasta un 65%, plazos de financiamiento de hasta 30 años y la eliminación del cobro de comisiones, lo que permite a los interesados analizar opciones con mayor tranquilidad y flexibilidad.

La iniciativa también apuesta por la tecnología para acercar las propiedades a los usuarios. A través de la aplicación de BP Venta de Bienes, disponible para dispositivos móviles, las personas pueden revisar inmuebles, guardar favoritos y explorar alternativas desde cualquier lugar y a su propio ritmo.

La plataforma incluye opciones para quienes buscan vivienda, terrenos o espacios comerciales, con el objetivo de acompañar distintos proyectos de vida y emprendimiento.

Las personas interesadas también pueden obtener más información mediante los canales de atención del Banco Popular, escribir al correo [email protected] o pueden ingresar a www.bancopopular.fi.cr y buscar la pestaña de venta de propiedades, donde encontrarán el catálogo actualizado.

