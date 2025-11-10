Descubra su vocación en los Talleres Creativos de LCI VERITAS

¿Todavía no sabe qué carrera estudiar? LCI VERITAS le invita a descubrir su vocación a través de sus Talleres Creativos, una experiencia única pensada para quienes desean explorar el apasionante mundo del diseño, la tecnología y los negocios.

Estos talleres se realizarán los días 15 y 22 de noviembre, de 9 a. m. a 1 p. m. en las instalaciones de la universidad, y lo mejor: la participación es completamente gratuita.



Durante los Talleres Creativos, los participantes vivirán una experiencia completa que combina inspiración, aprendizaje y orientación profesional.



Para inscribirse en los talleres y formar parte de esta gran experiencia puede llamar al teléfono 4010-5656 o ingresar a https://veritas.lcieducation.com/es y en la pestaña de Eventos rellenar el formulario.

Los interesados en matricular o reservar su cupo para el primer cuatrimestre de 2026 podrán hacerlo al finalizar el taller, directamente en las oficinas de Admisiones de la Universidad LCI VERITAS o puede realizar cualquier consulta al correo [email protected].