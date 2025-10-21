Delineados gráficos: la tendencia artística que transforma su mirada

Los delineados gráficos se han convertido en una de las tendencias más llamativas del maquillaje moderno. Se trata de líneas finas o combinaciones de tonos que pueden incluir sombras, glitters y efectos artísticos para realzar la mirada. Con pinceles delgados y una buena paleta de colores, se pueden crear looks únicos y llenos de personalidad.

Lo mejor de esta técnica es su versatilidad. Puede adaptarse tanto a eventos especiales como conciertos, festivales, graduaciones o celebraciones temáticas. Cada diseño refleja el estilo y la creatividad de quien lo lleva, por lo que se ha vuelto muy popular entre quienes disfrutan experimentar con el color y atreverse a más.



Costa Rican Makeup School está ubicado en Calle Real, local 24, y abre de lunes a sábado, de 8 a.m. a 8 p.m.



Una propuesta ideal para quienes desean aprender técnicas modernas y descubrir el arte de maquillar con imaginación y confianza.