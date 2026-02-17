Del silicio al colágeno: los aliados para proteger su piel contra el envejecimiento

La salud de la piel no depende únicamente de cremas o tratamientos tópicos. De acuerdo con la enfermera María Fernanda Quesada, el cuidado real comienza desde el interior, a partir de lo que consumimos diariamente. La piel, al ser el órgano más grande del cuerpo humano, requiere nutrientes específicos para conservar su firmeza, elasticidad y apariencia saludable.

La piel está compuesta por tres capas principales: la epidermis, que actúa como barrera externa; la dermis, ubicada en la parte media; y la capa más profunda. En la dermis se encuentran los fibroblastos, células responsables de producir colágeno tipo 1, proteína clave que aporta elasticidad y firmeza.

La producción de colágeno depende directamente de vitaminas y minerales presentes en la alimentación. Sin embargo, diversos estudios indican que a partir de los 25 años la síntesis natural de colágeno comienza a disminuir, proceso que se acentúa después de los 40 años y durante etapas como la menopausia.

Ante este panorama, la recomendación es complementar la dieta con suplementos específicos como los desarrollados por Millenium Natural Systems, diseñados para apoyar la salud integral.

Uno de los productos destacados es el silicio, un mineral esencial que estimula la producción endógena de colágeno. Su consumo favorece una piel más firme y elástica, además de beneficiar a personas con uñas quebradizas o desgaste articular. La recomendación es ingerir 20 gotas o un gotero diario. Además de su impacto en la piel, el silicio contribuye a la salud de las articulaciones.

Otro suplemento relevante es el resveratrol, reconocido como un potente antioxidante que actúa a nivel celular, ayudando a contrarrestar el daño oxidativo provocado por factores como la radiación ultravioleta. La exposición solar sin protección afecta el colágeno y acelera la aparición de líneas de expresión y pérdida de elasticidad, por lo que el uso diario de bloqueador sigue siendo indispensable.

Factores como el estrés, el tabaquismo y una alimentación poco balanceada también influyen negativamente en la piel. En estos casos, más allá de la edad, el apoyo nutricional cobra aún mayor importancia.

El colágeno de Millenium Natural Systems se presenta reforzado con vitamina C, nutriente esencial para estimular la producción de colágeno a través de los fibroblastos. Según estudios, su consumo constante durante un período de ocho a doce semanas permite observar resultados visibles.

Adicionalmente, la dermis requiere un conjunto amplio de vitaminas y minerales como vitamina C, vitamina E, biotina, zinc, selenio y silicio. Por ello, la marca ofrece fórmulas integrales como Be H Skin and Nails, que reúne múltiples nutrientes necesarios para fortalecer piel, cabello y uñas.

Millenium Natural Systems apuesta por el desarrollo de productos que apoyan la salud y promueven un balance integral, ayudando a las personas a vivir con mayor energía y plenitud mientras protegen su piel desde el interior.