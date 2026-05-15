Del cáncer al amor: Ivonne teje gorros para dar esperanza a niños en quimioterapia





En el 2021, Ivonne Calderón fue diagnosticada con cáncer de mama. Después de ese duro momento y de conocer que una sobrina también padecía cáncer, decidió involucrarse en tejer gorros para niños que han perdido su cabello tras las terapias.

“Que esos niños tengan por lo menos algo calientito después de la quimio, algo bonito después de una quimio, de un proceso tan difícil para ellos y hasta para uno en realidad, porque el que ha pasado por esto sabe lo que significa un gorrito para la cabecita pelona caliente”, explicó.

Dice que este año entregó 45 gorros para niños a Cáritas, que se encarga de distribuirlos, pero hay muchas más personas que hacen algo similar a doña Ivonne.

“Este año la primera tanda de gorros, que fueron 15, los hice todos para un año y era con caritas, con gatitos, koala, abejita, para que ellos tengan algo lindo que los inspire, que por lo menos se sientan queridos en ese momento de tensión, de dolor después﻿ de una quimioterapia”, comentó.

Esta vecina de la Trinidad de Moravia, en San José, le dejó un mensaje a todos los ciudadanos.