De Sarapiquí a China: joven tico representará al país en Mundial de Oratoria en mandarín

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Keiner Torres es sinónimo de esfuerzo y perseverancia, es estudiante de Administración, pero también se ha interesado por el mandarín y luego de nueve años le llegó la gran oportunidad.

Este vecino de Sarapiquí de 23 años fue el ganador del reciente evento Puente Chino que se realizó en la Universidad de Costa Rica, donde mostró un gran dominio del idioma. Eso le dio la posibilidad de estar en el Mundial de Oratoria en Chino Mandarín que se efectuará en ese país en agosto.

“Creo que es un gran logro, el resultado de mucho esfuerzo, nueve años de estudio, muchas desveladas, he conocido muchos amigos a lo largo del tiempo que me han ayudado en este proceso. Entonces es no solo un orgullo para mí, sino también para mi familia que ha estado muy presente en este proceso”, aseguró.

Fue la tercera ocasión en que participó en un evento similar; anteriormente lo hizo en la secundaria.

“Ya anteriormente había participado en este concurso a nivel colegial, dos veces. Llegué a ganar nada más el segundo lugar, fue un buen lugar. Primera vez que participo en el universitario y por dicha gané el primer lugar. La verdad no es difícil. Hay que dedicarle bastante tiempo, pero no es difícil”, comentó.

El gran esfuerzo de Keiner será recompensado con tres semanas en China con todo pago para participar en el mundial y, además, con una beca por seis meses.