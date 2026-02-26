De Heredia a 16 países: la firma costarricense que acelera su expansión

En su 45° aniversario, la empresa costarricense Eagle consolida su crecimiento con un aumento del 34% en su personal durante los últimos cinco años, superando los 350 colaboradores.

El 70% de su planilla está conformada por mujeres. Su planta principal en Santo Domingo de Heredia también promueve la inclusión laboral de personas adultas mayores.



Con presencia en 16 países y más de cuatro décadas de trayectoria, Eagle ha fortalecido el sector eléctrico nacional con productos de alta calidad. El 90% de sus líneas cuenta con certificaciones internacionales y estándares que respaldan su desempeño. Sus soluciones, que incluyen tomacorrientes, interruptores y accesorios de bajo voltaje, cumplen además con normas internacionales desarrolladas bajo lineamientos del Código Eléctrico Nacional.



Eagle lanzó su nueva línea Altiva de tomacorrientes e interruptores, diseñada para elevar el estándar de la plaquetería tradicional mediante propuestas modernas, variedad de colores e integración estética acorde con las tendencias actuales de arquitectura y diseño interior.

Este lanzamiento forma parte del fortalecimiento de su portafolio con 17 nuevos productos orientados a responder a la demanda latinoamericana por soluciones eléctricas más funcionales, seguras y visualmente atractivas.