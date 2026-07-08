Data Media Day Costa Rica reunirá a expertos para analizar el futuro de la publicidad

La Cámara de Comunicación Comercial de Costa Rica (CAMCO) realizará el Data Media Day Costa Rica, el encuentro donde la industria publicitaria se reunirá para interpretar los datos que están definiendo el futuro de la comunicación comercial en el país.

El evento se llevará a cabo el jueves 23 de julio de 2026, de 1:00 p. m. a 6:45 p. m., en un formato presencial de charlas estilo TEDx, en el Auditorio de La Nación, en Tibás.

En un entorno donde las decisiones de marketing son cada vez más complejas y los cambios ocurren a una velocidad sin precedentes, los datos se han convertido en el activo más valioso para comprender a las audiencias, optimizar inversiones y anticipar tendencias.

Data Media Day Costa Rica reunirá a anunciantes, agencias, medios de comunicación, líderes de marketing y especialistas en tecnología para analizar las cifras, tendencias e insights que están transformando la industria.

La agenda contará con la participación de IBOPE, SimilarWeb, Google y TikTok, quienes compartirán datos y perspectivas sobre inversión publicitaria, comportamiento digital, el nuevo recorrido de compra del consumidor y las tendencias que están redefiniendo la forma en que las marcas se conectan con las personas. La jornada cerrará con la presentación de Unimer sobre su estudio Perfil del Consumidor HOY, y un panel de discusión con representantes de agencias, medios e investigación de mercados, moderado por Óscar Ramírez.

Como parte de la jornada, CAMCO anunciará el lanzamiento oficial de la Certificación en Estrategia y Compra de Medios (CESCOM), el primer programa educativo formal de la industria publicitaria costarricense, desarrollado e impartido por profesionales activos del sector. El programa, 100% en línea y a ritmo propio, está dirigido a compradores de medios, ejecutivos de cuentas, anunciantes y estudiantes universitarios interesados en profundizar sus conocimientos en planificación y compra de medios. La primera ronda de certificación con acompañamiento iniciará el 1.° de agosto de 2026.

“Para la Junta Directiva de CAMCO, Data Media Day es la oportunidad de poner a toda la industria a hablar el mismo idioma: el de los datos. Y el lanzamiento de CESCOM es un paso concreto hacia una industria más profesionalizada, donde el conocimiento se construye entre quienes la viven todos los días”, señaló la Junta Directiva de CAMCO.

La Cámara de Comunicación Comercial de Costa Rica es la entidad gremial que agrupa a anunciantes, agencias y medios de comunicación del país, con el propósito de fortalecer y profesionalizar la industria de la comunicación comercial costarricense.

Si usted desea conocer más información, puede ingresar a www.camcocr.com.