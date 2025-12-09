Daniel Contreras y su camino en la Selección de Fútbol para Ciegos

Daniel Contreras Varela, de 36 años, es una de las figuras destacadas en la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos.

Desde el 2014 participa en el equipo patrio. Daniel vive actualmente en San Antonio de Escazú, está casado y tiene dos hijos. El cáncer que le quitó la vista no fue obstáculo para proponerse jugar fútbol.

“Siempre me han impulsado a no decir que no puedo, siempre me han impulsado a mejorar, a buscar la forma de alcanzar siempre lo más alto. No se queden con lo que han visto en otras personas, sino que dejen que nosotros enseñemos, que nosotros demostremos lo que tenemos, lo que podemos hacer, todas las habilidades que podemos explotar”, aseguró Contreras.

Este mundialista, en el 2018, es estudiante de Terapia Física y labora en una empresa privada.

“Trabajo de masajista en una empresa que pertenece al Grupo Monte Cristo y ahí estamos, también agradeciéndole a ellos porque me permitieron darme el espacio, el permiso para poder representar dignamente a mi país y a todos los que me apoyan”, comentó Contreras.

Su familia ha sido de gran apoyo para seguir en el fútbol.

“En general, él hace todo, entonces a mí se me olvida que él no ve. Y en la cancha, cuando él hace esos quiebres y tira directo a marco, yo digo, sí, está viendo, entonces, hay días en que yo digo, la vista, nosotros pensamos que es súper necesaria, pero Dios le dio la habilidad a él de volar, de hacer muchas cosas que la gente cree que no es posible”, explicó Jéssica Zúñiga, su esposa.

Daniel sueña con un nuevo mundial en el 2027 y celebrar como lo hizo en el 2018, cuando anotó en dos ocasiones, contra Corea del Sur y Brasil.