Daisy y el Taller DayMar: 30 años de tradición boruca desde las orillas del Térraba

Llegamos con la móvil de Telecable, la móvil que conecta con las historias de Más que noticias, hasta Buenos Aires de Puntarenas, específicamente al Taller DayMar, en el corazón del Territorio Boruca Curré.

Allí nos recibe Daisy Rueda, una mujer emprendedora y guardiana de la tradición. Desde hace más de 30 años lidera el proyecto familiar DayMar, nacido a orillas del río Térraba, donde aún hoy recolecta los materiales naturales que dan vida a sus creaciones artesanales (ver video adjunto).



Doña Daisy nos muestra con orgullo cómo extrae el bejuco ancestral cerca de su casa. En esa zona también crece el árbol de capulín, muy utilizado por sus ancestros para construir ranchos, colgar calabazos, y cuyas semillas, brillantes y rojas, atraen a las aves.



Aunque está por cumplir 65 años, ella conserva la energía de siempre. Recolectar el material implica esfuerzo: le quita la corteza a los árboles, la lava en el río para quitarle la mancha, y deja que el agua suavice la fibra. A veces, confiesa entre risas, se pueden ver cocodrilos en el Térraba cuando es invierno.



Su vida ha sido “muy tranqui”. Recuerda su infancia como un tiempo de libertad y conexión con la naturaleza. Junto a su esposo, comenzó vendiendo sus productos en las montañas del Cerro de la Muerte. Hoy, han encontrado nuevos caminos gracias a internet y las redes sociales.



El Taller DayMar elabora jicaras, máscaras y otros artículos. También imparten talleres y mantienen viva la tradición con cada pieza. Están ubicados en Rey Curré, Puente de la Vieja. Atienden todos los días de 8 a. m. a 5 p. m., y se les puede contactar al teléfono 8818-2518.



Más que un taller, DayMar es un legado vivo que entrelaza la historia, el arte y la fuerza de una mujer que no ha dejado de creer en sus raíces.

