Cursos impulsan envejecimiento activo en San José

Doña Ana Isabel Segura tiene 73 años y 13 de ellos los ha aprovechado participando en diferentes cursos.

Esta vecina de Hatillo 6 forma parte del programa de Atención para la Persona Adulta Mayor que impulsa la Municipalidad de San José: 290 personas componen el grupo que en diferentes días acuden al CECUDI de Hatillo 8.

El programa contempla, entre otras cosas, arte en espejo, bordado, madera, tejidos, pintura e incluso bailes.

Se busca una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Se promueve un envejecimiento activo.

Cursos como estos también se dan en Zapote, en San Francisco de Dos Ríos y San Sebastián, hay matrícula cada cuatro meses.

