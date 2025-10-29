¿Cuándo fue la última vez que bañó a su mascota? Esta es la frecuencia recomendada

El baño es una parte fundamental de la higiene y salud de las mascotas, siempre que se realice de la forma correcta.

Lo importante es saber cada cuánto hacerlo y qué productos utilizar, según el tipo de pelaje y la sensibilidad de su piel (ver video adjunto).

“En general, a los perritos los podemos bañar como una vez al mes; más frecuente que eso, podrían empezar algunas mascotas a tener problemas de piel, piel un poquito más seca y que eso pueda desarrollar algún tipo de problemita más adelante. Si, obviamente, antes de ese mes se ensució de alguna forma, pues bueno, hay que bañarlo, pero una vez al mes es un tiempo que se puede pensar como normal”, aseguró Gianmarco Capella, médico veterinario.



Existen fórmulas diseñadas para mascotas con piel sensible o con alguna condición dermatológica. Estas ayudan a mantener el pelaje limpio, suave y saludable.

En el caso de los gatos, puede variar.

Un baño adecuado, con los productos correctos y la frecuencia necesaria, contribuye a mantener su salud y bienestar general.