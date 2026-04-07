¿Cuál es el mejor fertilizante para que sus plantas crezcan sanas y llenas de color?

Flores intensas, hojas verdes y plantas llenas de vida no son cuestión de suerte, sino de un buen cuidado. En ese proceso, los fertilizantes juegan un papel clave, especialmente cuando se trata de potenciar al máximo el rendimiento de los productos EverGreen.

Muchas veces se piensa que basta con agua y sol, pero el exceso de riego también puede dañar las plantas. La clave está en entender que, al igual que cualquier ser vivo, necesitan nutrientes específicos. Los fertilizantes están compuestos principalmente por macronutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio, los tres números que aparecen en sus etiquetas.



Cada uno cumple una función esencial: el nitrógeno promueve el crecimiento y el verde intenso; el fósforo estimula la raíz y la floración; y el potasio fortalece la planta, aportando color, tamaño y calidad a flores y hojas. Por eso, EverGreen ofrece opciones que responden a cada necesidad.



El uso correcto depende de la etapa de la planta. En sus inicios, cuando desarrolla raíces, se recomienda un fertilizante alto en fósforo. En la etapa de crecimiento, predominan el nitrógeno y el potasio. Y en la fase de producción o floración, nuevamente el fósforo y el potasio son protagonistas para lograr flores más vistosas y saludables.



Para quienes buscan practicidad, los fertilizantes granulados EverGreen, como el balanceado 15-15-15, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, son una excelente base, ya que aportan nutrientes de forma uniforme. También existen opciones foliares, ideales para aplicar directamente sobre hojas, tallos y suelo, nunca sobre la flor, logrando una absorción más rápida, especialmente si se aplican correctamente, incluso por debajo de las hojas donde la planta absorbe mejor.



Eso sí, uno de los errores más comunes es excederse: más fertilizante no significa mejores resultados. Seguir las indicaciones y respetar las dosis es fundamental para evitar dañar o “quemar” la planta.

Un aspecto clave es la frecuencia de aplicación. Los fertilizantes foliares suelen aplicarse cada 15 días, mientras que los granulados se recomiendan una vez al mes, aprovechando el riego para facilitar la absorción de los nutrientes. Mantener esta constancia ayuda a que la planta reciba el alimento necesario sin excesos.



Con una correcta aplicación y eligiendo el producto adecuado de EverGreen, es posible transformar cualquier espacio en un entorno lleno de vida, con plantas más fuertes y colores que realmente destacan.