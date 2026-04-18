Crédito inmediato y promociones: así apuesta BAC por facilitar la compra de vehículos en Expomóvil 2026

BAC participará en la Expomóvil 2026, que se realizará del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, con su campaña “Es aquí donde empieza”. Esta iniciativa responde al enfoque del banco de ofrecer soluciones financieras alineadas a las necesidades de los clientes, entendiendo que el acceso a un crédito puede ser el punto de partida para cumplir el objetivo de adquirir o renovar vehículo.

Durante la feria, los visitantes encontrarán una oferta robusta de beneficios que incluye promociones en hoteles, accesorios de la marca THULE con un bono de $200, así como coberturas innovadoras en seguros, entre ellas lavado y pulido gratuito del vehículo.



En cuanto a facilidades, BAC apuesta por un proceso ágil, simple y digital, con aprobación inmediata, tasas fijas durante todo el plazo tanto en colones como en dólares y financiamiento de hasta 100 meses. Los clientes podrán obtener su carta de aprobación en el sitio o gestionar el trámite de manera virtual, con acompañamiento de ejecutivos especializados y atención inmediata incluso fuera del recinto ferial.