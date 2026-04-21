Crédito ágil y beneficios exclusivos marcan la propuesta del BN en Expomóvil 2026

En el marco de Expomóvil 2026, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal, el Banco Nacional (BN) refuerza su propuesta de financiamiento con procesos más simples y rápidos para quienes desean adquirir vehículo. Bajo la campaña “Tu nave aprobada a velocidad de la luz”, la entidad ofrece asesoría especializada en sitio y aprobación ágil, facilitando la toma de decisiones durante la feria.

Leticia Arguedas, directora de experiencia de marca del BN, destacó que uno de los principales consejos para agilizar el trámite es presentarse con dos requisitos: la cédula vigente y la proforma del vehículo de interés. “Con estos documentos, el banco puede brindarle rápidamente toda la información necesaria para que tome la mejor decisión”, explicó Arguedas.



Entre las condiciones disponibles, el BN ofrece cuotas competitivas desde ₡13.446 por millón en colones y $14,91 por cada mil dólares, montos que incluyen el seguro de saldo deudor. Además, los clientes pueden optar por financiar hasta el 90% del valor del vehículo, con plazos de hasta 96 meses y hasta seis meses de gracia en el pago de capital, lo que permite iniciar con cuotas más accesibles.



Adicionalmente, quienes formalicen su crédito durante la feria participarán en sorteos de ₡10 millones en premios y scooters eléctricos, lo que añade un incentivo extra a la experiencia de compra. Con estas facilidades, el Banco Nacional busca que estrenar carro sea un proceso más rápido, seguro y accesible para las familias costarricenses.