Cortisol: la hormona que puede afectar la salud cuando el estrés no se controla

El cortisol es una hormona indispensable para el funcionamiento del organismo. Su producción aumenta de forma natural cuando el cuerpo necesita responder a un esfuerzo físico, como al hacer ejercicio o subir escaleras, ya que ayuda a regular la presión arterial, la circulación y el suministro de energía. Sin embargo, cuando el estrés se mantiene de forma constante, el organismo continúa produciendo cortisol y comienzan a aparecer efectos que pueden afectar la salud.

El doctor Carlos Olivares explicó que el cerebro no siempre distingue entre una amenaza real y las preocupaciones diarias, por lo que puede activar de manera continua el eje que estimula la producción de cortisol. Como consecuencia, pueden presentarse inflamación, acumulación de grasa corporal, aumento de los niveles de glucosa en sangre y una disminución de la respuesta del sistema inmunológico.



Para contribuir al equilibrio del organismo, el especialista destacó varias alternativas de Millenium Natural Systems. Entre ellas se encuentra el Trypto Essen, precursor de la serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”; la Ashwagandha, un adaptógeno que ayuda al cuerpo a responder mejor al estrés; Neur Fórmula, que contiene fosfatidilserina, un componente que contribuye al funcionamiento del eje relacionado con la producción de cortisol; además del Omega 3, que favorece la salud cerebral y la comunicación entre neuronas.



El especialista también resaltó el papel del magnesio de Millenium Natural Systems, un suplemento que favorece el funcionamiento del sistema nervioso y contribuye a un descanso reparador, un factor clave para mantener un adecuado equilibrio hormonal.

Es importante tomar en cuenta que estos productos deben complementarse con hábitos saludables como una alimentación balanceada, actividad física regular y dormir al menos siete horas por noche.

Los productos de Millenium Natural Systems están disponibles en las principales macrobióticas del país.