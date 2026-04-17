Cori Motors impulsa la movilidad sostenible en Expomóvil 2026

Cori Motors llega a Expomóvil 2026 con oferta multimarca y vehículos para todos los segmentos. Gracias a su representación oficial, BYD presentó su portafolio de vehículos electrificados, consolidando su posicionamiento como una de las marcas líderes a nivel global en movilidad sostenible.﻿

Entre los modelos más destacados figura el DENZA BAO 3, perteneciente a la submarca DENZA, que integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción mediante radar de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos y cámaras para conducción inteligente.

Se suma el BYD ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable con tracción integral AWD, aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y equipamiento de seguridad que incluye 11 airbags, sistema ADAS y cámara 540°.

La oferta se complementa con el BYD TI7 2026, un modelo 100% eléctrico enfocado en arquitectura tecnológica, conectividad y experiencia de conducción intuitiva.



La inclusión de modelos como el BYD Seagull, con precios desde $19.990, amplía el acceso a la movilidad eléctrica.