Cori Motors impulsa la movilidad sostenible en Expomóvil 2026
De la mano de BYD, la empresa presenta una oferta electrificada para todos los segmentos, destacando innovaciones como el DENZA BAO 3, el híbrido enchufable ATTO 8 DM-p y el eléctrico TI7.
Cori Motors llega a Expomóvil 2026 con oferta multimarca y vehículos para todos los segmentos. Gracias a su representación oficial, BYD presentó su portafolio de vehículos electrificados, consolidando su posicionamiento como una de las marcas líderes a nivel global en movilidad sostenible.
Entre los modelos más destacados figura el DENZA BAO 3, perteneciente a la submarca DENZA, que integra sistemas avanzados de asistencia a la conducción mediante radar de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos y cámaras para conducción inteligente.
Se suma el BYD ATTO 8 DM-p 2026, un híbrido enchufable con tracción integral AWD, aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y equipamiento de seguridad que incluye 11 airbags, sistema ADAS y cámara 540°.
La oferta se complementa con el BYD TI7 2026, un modelo 100% eléctrico enfocado en arquitectura tecnológica, conectividad y experiencia de conducción intuitiva.
La inclusión de modelos como el BYD Seagull, con precios desde $19.990, amplía el acceso a la movilidad eléctrica.