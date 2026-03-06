Coopecaja ofrece tasa fija en ExpoConstrucción

Coopecaja anunció que durante la ExpoConstrucción 2026 ofrecerá un esquema de crédito habitacional con hasta cinco años de tasa fija y beneficios asociados a la formalización del financiamiento. La entidad informó estas condiciones, que aplican bajo restricciones y pueden variar según el perfil del solicitante. La aprobación se realiza en un periodo de 5 días al presentar todos los requisitos.



Como parte de su propuesta para facilitar el acceso a vivienda, Coopecaja ofrecerá:



• Sin costo desembolso.

• Subsidio 100% honorarios legales.

• Reintegro 100% del avalúo.

• 12 meses de Asistencia Hogar sin costo.

• 5 millones adicional para compra menaje.



La cooperativa indicó que su participación en el evento se enmarca en la celebración de su 55 aniversario y responde a su estrategia de colocación de crédito habitacional, en un momento en que las condiciones financieras inciden de manera directa en la decisión de mejora, compra o construcción de vivienda.



La cooperativa destacó que su participación en ExpoConstrucción busca acercar soluciones financieras a las familias de todos los trabajadores del país, tanto independientes, del sector privado y del sector público que desean iniciar el proceso de compra o construcción de vivienda, compra de lote, remodelación o traslado de hipoteca.



“Tu casa empieza antes de poner el primer bloque” es el concepto bajo el cual Coopecaja promueve esta campaña, enfocada en acompañar a las personas desde la planificación financiera, hasta la formalización del crédito.

“En Coopecaja entendemos que la decisión de adquirir vivienda es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona. Por eso llevamos a Expo Construcción condiciones concretas que le permitan a las familias tener mayor previsibilidad en sus cuotas, reducir costos iniciales y dar el paso con más tranquilidad”, señaló Sujeyny Gamboa Mendoza, Jefatura de Relaciones Corporativas de Coopecaja.

Coopecaja busca posicionarse como una alternativa competitiva en el mercado de crédito habitacional, en un contexto donde las condiciones financieras y los incentivos pueden ser determinantes para que las familias tomen la decisión de invertir en vivienda.



“Toda familia tiene el sueño de tener un hogar propio. Por eso, elegimos una vitrina como Expo Construcción 2026 para presentar condiciones que realmente marcan la diferencia: soluciones diseñadas para que los trabajadores del sector público y privado puedan dar ese gran paso con confianza, respaldados por una cooperativa con 55 años de compromiso", señaló Rodolfo Méndez Solano, Gerente Comercial de Coopecaja.

Coopecaja es una Cooperativa de Ahorro y crédito supervisada con 55 años de experiencia que respaldan sus sólidos indicadores financieros, sucursales físicas en todo el país y seguros canales digitales, con un fuerte enfoque en apoyo social. Más información sobre sus programas de capacitación gratuita en línea puede visitar: https://campusvirtualcoopecaja.com/web/.