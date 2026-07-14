Conozca los suplementos que pueden apoyar su bienestar diario

Cada vez más personas incorporan suplementos alimenticios como un complemento para fortalecer su bienestar; sin embargo, los especialistas recuerdan que estos productos no sustituyen una alimentación balanceada ni los hábitos saludables, sino que potencian sus beneficios cuando se utilizan de forma adecuada.

La nutricionista Natalia Muñoz explicó que la elección del suplemento dependerá de las necesidades de cada persona. Para quienes buscan mejorar la digestión, destacó las enzimas de papaya de Millenium Natural Systems, que favorecen el proceso digestivo, especialmente si se acompaña de una buena masticación y una alimentación consciente. También recomendó el aloe para contribuir a la salud del tracto digestivo y los probióticos, que ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable.



En el caso de quienes realizan actividad física, señaló que la L-carnitina puede ser una aliada para aumentar la energía durante el entrenamiento y favorecer la movilización de grasa, siempre que se acompañe de ejercicio regular. Además, indicó que la L-arginina contribuye a mejorar la circulación al favorecer la vasodilatación y puede combinarse con la L-carnitina para potenciar el rendimiento físico.



Para las personas que experimentan fatiga o bajos niveles de energía, Muñoz destacó el Shilajit, una resina natural asociada con el aumento de la vitalidad. No obstante, enfatizó que sus beneficios deben complementarse con un adecuado descanso y actividad física constante.



La especialista también mencionó otros suplementos con beneficios específicos, entre ellos el resveratrol, reconocido por su acción antioxidante y su apoyo a la salud cardiovascular; la garcinia, utilizada como complemento en planes de control del peso al ayudar a regular el apetito; y el calcio, recomendado para fortalecer la salud ósea junto con ejercicios de fuerza e impacto.



Asimismo, explicó que la lisina favorece la recuperación y síntesis muscular después del ejercicio, mientras que el compuesto Liv-C, elaborado con ingredientes como cardo mariano, cúrcuma y alcachofa, contribuye al cuidado del hígado. Para fortalecer el cabello y las uñas, resaltó la Biotina 5000, cuyo efecto puede potenciarse con un consumo adecuado de proteínas.



Muñoz insistió en que los suplementos ofrecen mejores resultados cuando forman parte de un estilo de vida saludable que incluya una alimentación equilibrada, hidratación, ejercicio y descanso suficiente, ya que su función es complementar, y no reemplazar, estos hábitos.