Conozca el nuevo Ford Territory 2026: innovación y confort en un solo SUV

El Ford Territory 2026 llega a Costa Rica con un diseño renovado, nuevas opciones de color y un interior completamente actualizado.

Ofrece asientos rediseñados, puertos de carga rápida y un amplio maletero. Incorpora pantalla táctil dual de 12.3”, sistema de audio Arkamys 3D y asistencias avanzadas como cámara 360° y control de carril.



La nueva versión llega con un diseño más audaz, un mayor nivel de conectividad y una plataforma robusta de asistencia al conductor que eleva la seguridad en todo tipo de recorridos.



El nuevo Ford Territory 2026, un SUV diseñado para quienes buscan estilo, conectividad y confianza en cada kilómetro.

