Nacional
Conozca el nuevo Ford Territory 2026: innovación y confort en un solo SUV
Con pantalla dual de 12.3”, asistencias avanzadas y un interior completamente renovado, el nuevo Territory llega a Costa Rica para elevar el estándar de conectividad y seguridad al conducir.
El Ford Territory 2026 llega a Costa Rica con un diseño renovado, nuevas opciones de color y un interior completamente actualizado.
Ofrece asientos rediseñados, puertos de carga rápida y un amplio maletero. Incorpora pantalla táctil dual de 12.3”, sistema de audio Arkamys 3D y asistencias avanzadas como cámara 360° y control de carril.
La nueva versión llega con un diseño más audaz, un mayor nivel de conectividad y una plataforma robusta de asistencia al conductor que eleva la seguridad en todo tipo de recorridos.
El nuevo Ford Territory 2026, un SUV diseñado para quienes buscan estilo, conectividad y confianza en cada kilómetro.