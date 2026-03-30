Conozca aquí al tercer afortunado que viajará al Mundial con Coca-Cola

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo y cada vez más costarricenses se suman a la lista de ganadores que cumplirán el sueño de asistir al evento deportivo más esperado del mundo.

En medio de aplausos y celebración, Christian Arguedas fue anunciado como uno de los afortunados ganadores de esta promoción gracias a Coca-Cola, una noticia que, según confesó, aún le cuesta asimilar.

﻿“Sin palabras, todavía﻿ ﻿no lo puedo creer. Muy emocionado, muy agradecido. Es un regalo de la vida”, expresó visiblemente impactado.

El premio le permitirá vivir esta experiencia junto a su esposa, Adriana, a quien eligió como su acompañante para disfrutar de lo que incluso calificaron como una “segunda luna de miel”.



El entusiasmo fue evidente durante la entrega, donde se destacó que Chris es un fiel seguidor de la marca y que participó de manera sencilla: adquirió su bebida, registró el código ubicado bajo la tapa dorada y conservó la misma como parte del proceso.



La dinámica continúa vigente y abierta al público. Para participar, solo deben destapar la botella, ingresar el código o escanear el QR disponible y guardar la tapa como respaldo.

“Sí se puede ganar”, aseguró Chris, quien además invitó a otros a seguir participando y aprovechar la oportunidad.

La promoción sigue despertando ilusión entre los aficionados, recordando que cada tapa puede convertirse en la puerta de entrada a una experiencia única en la Copa del Mundo.