Conozca al oficial de tránsito que conmovió al país tras ayudar a un joven vendedor

Este es parte del video que grabó la cámara que portaba en su uniforme el oficial de tránsito Steven Ramírez y que se hizo viral en redes sociales.

Pasaba por Zapote y, al ver a un joven a la orilla de la calle, decidió conocer qué le ocurría: para su sorpresa, el estudiante vendía productos para ayudar a su madre y poder seguir en el equipo de fútbol en el que se encuentra.

"Nuestro deber como policías siempre es ir a verificar que él se encuentre bien, verdad, y en este caso, aprovechando que andaba un refrigerio que me había comprado, decidí llevárselo por si se sentía mal por alguna situación médica o si estaba descompensado, pues que él pudiera comer y pudiera sentirse un poco mejor. Al acercarme y ya poder conversar con él de cerca, me percato lo que él está haciendo, que es vendiendo algún producto para poder ayudarse.

"Es que yo juego bola, juego en Consultans, aquí en Guadalupe, entonces solo somos mi mamá y yo, yo la ayudo a mi mamá", aseguró el joven.

Esta acción y diálogo se hizo rápidamente viral en redes sociales. Muchas personas se han unido para colaborar con el muchacho y su madre.

"Este tipo de situaciones son las que uno agradece de esta gran labor y de las oportunidades que principalmente Dios nos da día con día, porque al final Dios es el que nos pone a las personas en el camino para poder ayudarlas. Somos bendecidos para bendecir", comentó el oficial de tránsito.

Steven espera seguir ayudando a muchas personas desde su labor, como ya lo ha hecho en otras ocasiones.