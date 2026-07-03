Con carta dirigida a Adele, estudiante busca conquistar concurso nacional de escritura

Con apenas 14 años, María Paz Quesada Mora ya demuestra una gran pasión por la escritura. La estudiante de noveno año participa en un concurso nacional de escritura con una carta dirigida a la cantante británica Adele, con la ilusión de volver a obtener el primer lugar en una competencia de este tipo.



El certamen está dirigido a estudiantes de entre 9 y 15 años y tiene como objetivo fomentar la creación literaria, el pensamiento crítico y la empatía a través de la escritura de cartas.

La iniciativa invita a los participantes a reflexionar y expresar sus ideas de manera creativa.



Como parte de los requisitos, cada concursante debe presentar una carta escrita a mano, en español, con una extensión de entre 600 y 800 palabras y siguiendo el formato de una carta formal. La propuesta de María Paz busca destacar por su sensibilidad, originalidad y calidad narrativa.