Cómo hacer arroz con leche tradicional: la receta recuperada de Semana Santa

Pinito presenta su iniciativa “Receta Recuperada”, un espacio donde se reviven las recetas clásicas de Semana Santa y se pone en valor la tradición culinaria costarricense. En esta ocasión, el chef Carlos Alpízar se une a la mesa de Pinito y Dos Pinos para preparar un emblemático arroz con leche.

La receta inicia de forma sencilla: una taza de arroz por dos de agua. A esta base se le agrega una raja de canela y la ralladura de un limón, o su cáscara sin la parte blanca, para evitar el amargor. Luego, se incorpora un litro de leche Pinito, seguida de una lata de leche evaporada Pinito y una lata de leche condensada Pinito.

El secreto, según el chef, está en la calidad de la leche Pinito, tanto en su versión líquida como en polvo. A partir de ahí, la preparación requiere paciencia: se cocina a fuego lento, revolviendo constantemente para lograr la textura y el sabor deseados.



El característico color del arroz con leche no proviene únicamente de la canela, sino del proceso de cocción, donde los azúcares se caramelizan lentamente, generando un dulzor profundo y casero. Incluso, como dicta la tradición, su sabor mejora al día siguiente.



Ingredientes:



1 taza de arroz.​

2 tazas de agua.

1 raja de canela.

Ralladura o cáscara de limón (sin la parte blanca).

1 litro de leche entera Pinito.

1 lata de leche evaporada Pinito.

1 lata de leche condensada Pinito.

1 pizca de sal.

Para saber cuándo está listo, el chef recomienda que la mezcla no quede demasiado espesa, ya que al enfri

arse toma consistencia. Es en ese momento final cuando se agrega una pizca de sal, no para salar, sino para resaltar todos los sabores.



