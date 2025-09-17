Cómo actuar ante una pelea de perros sin poner en riesgo su integridad

Cuando dos perros se enfrentan, el instinto inmediato de muchos dueños es intervenir físicamente para separarlos. Sin embargo, esta reacción, aunque comprensible, puede resultar muy peligrosa. Las personas que intentan meterse entre dos animales en plena pelea corren un alto riesgo de ser mordidas gravemente, incluso por su propia mascota.



La clave en estos casos es mantener la calma y evitar actuar por impulso. Uno de los consejos más importantes que dan los expertos, es no colocarse entre los perros. En medio del conflicto, los animales están tensos, asustados y no logran distinguir entre un atacante y un humano que quiere ayudar.



Lo recomendable es mantener la distancia y observar el entorno: ¿hay algo que puedas usar como barrera o distracción? Además, si decides intervenir, hazlo con ayuda de otra persona. Un método que puede funcionar, aunque requiere cuidado, es tomar a los perros por las patas traseras y levantarlos, haciendo que pierdan el equilibrio y se separen.



Otro punto clave: no gritarles. Los gritos solo aumentan el nivel de agresividad en los animales.



Una vez que los perros estén separados, es fundamental mantenerlos alejados, tranquilos y bajo control con una correa. No se debe regañar ni castigar en ese momento, ya que solo se incrementará el estrés. En caso de heridas, acudir de inmediato al veterinario.



Finalmente, recordar que la mejor intervención es la prevención. Evitar situaciones de tensión entre perros, aprender a leer el lenguaje corporal canino y conservar el autocontrol son medidas fundamentales para proteger tanto a los animales como a las personas involucradas.