EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Clientes de BAC acceden a herramientas para mejorar el manejo de sus ingresos

La entidad financiera ofrece herramientas digitales, promociones exclusivas y soluciones prácticas para que sus clientes optimicen cada colón de su salario.

Por Teletica.com Redacción 28 de abril de 2026, 8:35 AM

Quienes reciben su salario a través de BAC tienen acceso a una serie de beneficios diseñados para maximizar el uso de sus ingresos. La entidad financiera pone a disposición diversas herramientas digitales que permiten a sus clientes optimizar sus pagos, llevar un mejor control de sus gastos y organizar sus finanzas personales de manera más eficiente.


Como parte de esta propuesta, la campaña “Yo sí sé” agrupa múltiples ventajas orientadas a facilitar la vida financiera de los usuarios. Desde promociones exclusivas hasta facilidades en la gestión diaria del dinero, BAC busca brindar soluciones prácticas que respondan a las necesidades actuales de sus clientes, impulsando una cultura de mayor planificación y aprovechamiento de los recursos.

Quienes deseen conocer más sobre estos beneficios, así como las promociones y comercios afiliados, pueden acceder a la plataforma Mipromo de BAC.

Contenido Patrocinado

Tags
Más notas