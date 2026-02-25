Claves para que sus orquídeas florezcan con más fuerza esta temporada

Costa Rica es un paraíso para las orquídeas. En el país crecen alrededor de 2.000 especies, dentro de un universo que supera las 30.000 en todo el planeta. Entre ellas destaca la Guaria Morada, símbolo nacional y protagonista de esta temporada de floración, junto a variedades como la alba, la oculata —reconocida por el “ojo” morado en el centro de su labelo— y la anulata, que llenan de color patios, salas y balcones.

Pero detrás de su belleza hay un detalle clave:

su bienestar depende directamente de los cuidados que reciban.







Uno de los errores más frecuentes es

sembrarlas en tierra común

. A diferencia de otras plantas, las orquídeas necesitan un sustrato especial, con partículas gruesas que permitan un drenaje eficiente y una buena aireación de las raíces. Existen también mezclas diseñadas para miniaturas o “

baby

orquídeas”, que requieren mayor humedad sin perder ventilación.









El abonado adecuado también influye en la floración.

Para estimular la producción de flores

se recomienda utilizar fertilizantes ricos en fósforo, como la fórmula 10-50-10, especialmente antes y durante la etapa de botones. Otra opción es el fertilizante balanceado 10-30-20 de EverGreen con elementos menores, que fortalece raíces y hojas. En ambos casos, la aplicación suele hacerse cada 15 días, siguiendo las instrucciones del producto y evitando mojar directamente la flor.









Si aparecen hongos

, es fundamental actuar con rapidez. Se recomienda aplicar el fungicida de EverGreen cada 15 días durante al menos un mes para cortar el ciclo de reproducción. El tratamiento debe colocarse en hojas, tallos y sustrato, nunca sobre la flor.









La

ubicación

también influye. Un espacio con buena iluminación indirecta, cerca de una ventana pero sin sol directo, permitirá que la planta se mantenga saludable y prolongue su floración.









Con estos cuidados básicos, las orquídeas pueden mantenerse vigorosas y llenas de color, convirtiéndose en un orgullo natural dentro de los hogares costarricenses.



