Clases inclusivas de boliche transforman vidas en Montes de Oca

“No puedo ni explicar, es algo maravilloso, es un éxtasis para mí. Cuando me vengo aquí yo me transformo en otra persona. Es como un sueño para mí disfrutar de este juego”.

El caso de Noé, es el mismo de Henry, Mari, Thiago o los 50 beneficiaros de un proyecto de la Asociación Parabowling, que disfrutan una vez por semana de clases gratuitas en el Boliche Dent, en San Pedro de Montes de Oca.

Thiago, de tan solo 10 años de edad, espera ansioso cada martes para mostrar sus avances en los lanzamientos.

"El tema del boliche fue algo que se dio sin que nosotros lo buscáramos y ha sido una experiencia muy bonita. Él está muy motivado, muy contento. Le llama muchísimo la atención. Espera los martes para poder ir a entrenar, entonces ha sido una experiencia muy bonita en realidad para toda la familia", aseguró su papá, Kenneth Sánchez.

La encargada es la seleccionada nacional, Viviana Delgado, quien tiene 30 años involucrada de lleno en este deporte.

"Manejamos todos los nacionales, capacitaciones, festivales y diferentes actividades que tenemos para cualquier población con discapacidad. Por el momento tenemos tres categorías: la discapacidad visual, la cognitiva y la discapacidad física. Muchísimo más de lo que creía que me iba a dejar... a veces uno como deportista élite piensa que una medalla es algo importante y realmente trabajar con estos muchachos ha sido mi experiencia de vida más gratificante en mucho tiempo", explicó la instructora.

Algo similar se practica en los boliches del Cariari en Heredia y del Mall Paseo Metrópoli, en Cartago.

Si usted está interesado en información para ser parte de este proyecto en 2026 puede enviar un mensaje al WhatsApp 8419- 8113.