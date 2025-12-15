Cine tico con proyección internacional: “Madre Pájaro” se estrenará en 2026

“Madre Pájaro”, una película costarricense filmada en las llanuras guanacastecas, se estrenará entre mayo y junio del 2026. El proyecto fue presentado parcialmente en Ventana Sur, en Argentina, considerado el mercado audiovisual más importante de Latinoamérica, donde recibió seis reconocimientos, incluidos apoyos económicos para completar su postproducción, así como fondos para viajes y materiales de producción.

La producción fue distinguida con el premio a mejor película dentro de una sección competitiva del mercado. Además, fue seleccionada para presentarse en una próxima edición de Le Film François y en Cannes Market Film News, y obtuvo un servicio de mezcla final a cargo de un estudio especializado. La película está a cargo de Mariana Murillo y Sofía Quiros.

“Le comunica al mundo que la película tiene un estado de calidad alto y eso también ha provocado que la gente nos presté atención y se fijé en nosotras. “Madre Pájaro” es la historia de Oliver y Paloma que son sobrino y tía y ellos empiezan a acercarse porque la mamá de Oliver está en tratamiento en San José, ellos viven en Guanacaste y vemos la evolución de está relación de tía y sobrino y la película es un poco para que reflexionemos sobre los roles de familia, las obligaciones familiares y la maternidad”, aseguró Mariana Murillo, productora.

Wendy Chinchilla Araya interpreta a la madre de Oliver. La actriz, vecina de La Uruca en San José, asumió varios retos para el papel, ya que gran parte de la historia se desarrolla en una finca lechera guanacasteca.

“Tuve que recibir clases de equitación y además quitarme el miedo a los caballos porque a pesar de que ya había trabajado con una yegua en una película anterior, nunca había montado y en esta película tocaba montar a caballo y saber cabalgar, también aprender a ordeñar y las labores de una finca lechera, aprender a ordeñar a mano y a ordeñar con las máquinas, poner la inyección de la oxitocina y todas estas cosas muy interesantes”, comentó Wendy Chinchilla, actriz.

Actualmente, la película se encuentra en un 90% de avance. Aún restan algunos efectos, la musicalización y ajustes de color, con la expectativa de concretar su estreno antes de que finalice el primer semestre del 2026.