Cinco suplementos que pueden mejorar la salud masculina con el paso de los años

Los cambios hormonales, el estrés, la alimentación deficiente y la falta de descanso pueden afectar la energía, el rendimiento físico y la recuperación muscular de los hombres con el paso de los años. Ante este panorama, los suplementos pueden convertirse en aliados para promover un envejecimiento más saludable y mantener una mejor calidad de vida.

La nutricionista Natalia Muñoz explicó que suplementos como la coenzima Q10, el omega-3, el magnesio, el zinc y la vitamina D cuentan con respaldo científico y aportan beneficios en áreas clave de la salud masculina. Entre ellos destacan el apoyo a la producción de energía, la protección cardiovascular, la regulación hormonal y el fortalecimiento del sistema inmunológico.



Según la especialista, factores como el sedentarismo, la poca exposición al sol, el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados, el alcohol y el fumado pueden aumentar el riesgo de presentar deficiencias nutricionales. Además, indicó que más del 45% de la población adulta presenta niveles insuficientes de vitamina D, mientras que también son frecuentes los bajos consumos de magnesio y omega-3.



Muñoz señaló que no es necesario esperar a la aparición de síntomas para valorar una suplementación, siempre que esta sea guiada por un profesional de la salud. La prevención, afirmó, permite compensar posibles carencias nutricionales derivadas de los estilos de vida actuales y de la menor disponibilidad de nutrientes en algunos alimentos.



El Shilajit es una resina natural rica en ácido fúlvico que ha sido objeto de diversas investigaciones por su posible contribución al mantenimiento de los niveles de testosterona, la masa muscular y el rendimiento físico.

Se recomienda complementar cualquier estrategia de suplementación con ejercicio regular, especialmente entrenamiento de fuerza, una alimentación balanceada y un adecuado descanso.