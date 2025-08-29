Chito y Pocho: la inolvidable historia que aún vive en Siquirres

Llegamos con la móvil que conecta con las historias de Más que Noticias hasta el cantón de Siquirres para recordar a dos personajes que se hicieron mundialmente famosos: Chito y su fiel amigo, el cocodrilo Pocho.

¿Se acuerdan de ellos? Aunque Pocho murió en 2012, el lugar que los hizo conocidos aún se mantiene vivo, así que preste atención a esta historia.



Gilberto Graham, mejor conocido como Chito, alcanzó fama internacional por su inusual y entrañable amistad con un cocodrilo. Hoy, conserva varias reliquias y recuerdos que bien podrían considerarse un pequeño museo, incluyendo objetos que reflejan cómo era la Costa Rica de antes y la forma en que se veía televisión.



Su esposa, Olga Valle, asegura que mantenerse activa durante todo el día es su secreto para estar llena de energía y vitalidad.



Ambos son propietarios de un restaurante caribeño en Siquirres de Limón, fundado hace 30 años. Su mayor carta de presentación es la comida: todo lo cultivan ellos mismos, desde la yuca hasta el chile panameño.



Además, ofrecen paseos en lancha, y cuentan con una granja donde conviven gansos, faisanes, pavos reales, gallinas y otros animales.



Chito y Olga disfrutan de una vida tranqui, rodeados de paisajes naturales y la paz del campo. Gracias al internet, la historia de Chito y Pocho se viralizó y sigue conquistando corazones en todo el mundo.



Si desea visitar este centro turístico, el horario de atención es de jueves a sábado de 9:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.



Para más información, puede contactarlos al 2768-9293 o al 8398-1517. También los encuentra en redes sociales como Las Tilapias.