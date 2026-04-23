Changan lanza en Costa Rica su tecnología REEV y redefine la movilidad eléctrica sin límites

Changan anuncia oficialmente la llegada al mercado costarricense de su avanzada tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle), marcando un hito en la transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los conductores.

La tecnología REEV combina lo mejor de dos mundos: la conducción 100% eléctrica con el respaldo de un generador a combustión que actúa exclusivamente como extensor de autonomía. Esto permite a los usuarios disfrutar de una experiencia eléctrica sin preocuparse por la disponibilidad de infraestructura de carga o limitaciones en recorridos largos.

En un contexto donde Costa Rica avanza firmemente hacia la descarbonización del transporte, esta tecnología representa una solución estratégica que facilita la adopción de vehículos electrificados, especialmente en mercados donde la infraestructura de carga aún se encuentra en desarrollo.

Con REEV, Changan da un paso adelante para ofrecer soluciones reales y accesibles para nuestros clientes. Entendemos que la transición hacia la electrificación debe ser progresiva, confiable y adaptada a las condiciones del país.

Principales beneficios de la tecnología REEV:

Autonomía extendida: combina batería eléctrica con generador, eliminando la ansiedad de rango.​

Eficiencia energética: reduce significativamente el consumo de combustible frente a vehículos tradicionales.

Experiencia de conducción eléctrica: manejo silencioso, suave y con respuesta inmediata.

Menor impacto ambiental: disminución de emisiones contaminantes.

Versatilidad: ideal tanto para uso urbano como para viajes de larga distancia.

Además, esta tecnología se alinea con los objetivos país en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones, posicionando a Changan como un actor clave en la transformación del parque vehicular nacional.

En esta nueva etapa, la marca presenta tres modelos clave equipados con tecnologías electrificadas de última generación:

Changan Hunter REEV: una pickup revolucionaria que combina capacidades de trabajo con eficiencia energética, ideal para el sector productivo costarricense.

una revolucionaria que combina capacidades de trabajo con eficiencia energética, ideal para el sector productivo costarricense. Deepal S05 REEV: un SUV de nueva generación que integra diseño, tecnología y autonomía extendida para una experiencia premium.

Changan CS55 iDD: un SUV híbrido enchufable que equilibra desempeño, eficiencia y accesibilidad para el día a día.

Además de estos modelos, Changan fortalece su portafolio en Costa Rica con la renovación de su línea SUV: CS15, CS35 MAX, CS55 y CS75.

La nueva línea SUV de Changan abarca desde opciones urbanas hasta vehículos familiares, destacándose por su equilibrio entre valor, equipamiento y desempeño:

Changan CS15: ágil, eficiente y funcional, ideal para quienes buscan su primer SUV o una solución práctica para la ciudad.

ágil, eficiente y funcional, ideal para quienes buscan su primer SUV o una solución práctica para la ciudad. Changan CS35 MAX: diseño moderno, mayor equipamiento tecnológico y un enfoque dinámico para usuarios jóvenes y conectados.

Changan CS55: equilibrio entre confort, espacio y tecnología, posicionándose como una de las opciones más completas de su segmento.

Changan CS75: robustez, amplitud y alto nivel de seguridad, orientado a familias que buscan mayor versatilidad y confort en carretera.

Con esta renovación de la gama SUV, se busca ofrecer una propuesta sólida, competitiva y alineada con las expectativas del mercado costarricense. Cada modelo ha sido pensado para un perfil de cliente específico, manteniendo en común el ADN de calidad y tecnología de la marca.

Con este lanzamiento, la marca reafirma su compromiso con la innovación, la tecnología y el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente para el mercado costarricense.