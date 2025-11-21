Centro Cívico por la Paz impulsa oportunidades para la juventud de Pococí

Llegamos hasta el Centro Cívico por la Paz en Pococí con la móvil que conecta con las historias de Más que noticias. Es momento de conocer de cerca la labor que realizan en este centro: arte, cultura y tecnología que cambian vidas de jóvenes en esta comunidad.

El Centro Cívico por la Paz es un espacio diseñado para que las personas puedan aprender, educarse y adquirir herramientas para su futuro (ver video adjunto).



¿Qué cursos se imparten acá? “En realidad, hay una cantidad muy importante de cursos. Estamos dando cursos artísticos, técnicos y tecnológicos. Son más de 100 opciones disponibles”, explicó José Soto, administrador.



¿Quiénes pueden acceder a estos cursos? Estos programas están dirigidos a jóvenes del cantón de Pococí que buscan formarse. “Los requisitos son compromiso, deseo de aprender y ganas de aprovechar las oportunidades”, señaló Soto.

Urick es uno de los tantos jóvenes beneficiados y quien aprovecha utilizar internet para avanzar en sus metas.

“Desde un principio me ayudó mucho a reducir el estrés de una vida agitada. A veces, en la escuela, no tenemos las herramientas necesarias para desarrollarnos, especialmente en un mundo tan digitalizado. Aquí la gente hace trabajos, modifica proyectos o currículums, y este lugar les brinda lo que necesitan”, comentó Urick.



Aquí, cada aula tiene vida propia ya sea con música, tecnología o actuación, todos encuentran herramientas para salir adelante.



¿Qué significa brindar a los jóvenes estas oportunidades? “Desde el Centro Cívico trabajamos las artes para prevenir situaciones de violencia y promover la inclusión social. A través de teatro, circo, artes plásticas, música y más, los chicos desarrollan habilidades sociales. Son estrategias lúdicas, no una charla convencional; aprenden herramientas para la vida”, explicó Adriana Fallas, profesora de Teatro.

Un lugar hecho por jóvenes y para jóvenes, donde cada rincón refleja el espíritu de aprendizaje, bienestar y comunidad que impulsa este Centro Cívico por la Paz.



Para más información, puede llamar al 2710-1244 o a través de Facebook: Centro Cívico por la Paz Pococí.