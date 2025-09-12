Catarata El Salto: un tesoro escondido en Pérez Zeledón

Nos vinimos con la móvil que conecta con las historias de Más que noticias, la móvil de Telecable, hasta la Catarata El Salto. El camino es de lastre, pero el objetivo es mostrar cómo la conectividad llega incluso a estos rincones remotos y permite que las personas conozcan lugares tan mágicos de Costa Rica.

Robert Alfaro, dueño del proyecto junto con su esposa, Ana Lucía, asegura que la vista desde el lugar es impresionante y que vivir ahí es “un paraíso donde no se envejece”. Desde hace cinco años han venido creciendo poco a poco con una oferta que incluye camping, cabañas con vista al Valle de El General, tours guiados y hasta una hamaca gigante que impone respeto a quienes se atreven a subirse.



Para llegar a la catarata hay que bajar 90 gradas y hacer una caminata con vistas espectaculares. Una vez abajo, los visitantes disfrutan de la poza en la que incluso se pueden lanzar desde la catarata, además de un almuerzo típico envuelto en hoja servido al pie del agua.



El internet ha sido clave en el éxito del proyecto, pues gracias a él han llegado turistas nacionales e internacionales. Una de las experiencias más conmovedoras fue la visita de una pareja sobreviviente de cáncer de piel, quienes encontraron en este lugar el balance perfecto de sol y sombra que no podían disfrutar en la playa.



Si desea más información, puede contactarlos al teléfono 8790-0413 o a través de Facebook: Catarata El Salto PZ.