Carlo Acutis: el joven que será santo y “apóstol del Internet”

Una vida muy corta, de apenas 15 años, fue suficiente para que este joven se convirtiera en santo y en el primer influencer de Dios o el “apóstol del Internet”. ¿Pero cómo fue posible esto?

Nació en Londres en 1991, creció en Milán y está enterrado en Asís, murió por una leucemia fulminante en 2006. Desde niño y hasta el día de su muerte, Carlo fue un joven muy distinto. Amaba profundamente la Eucaristía, tanto que un obispo le permitió hacer la primera comunión a los 7 años (ver video adjunto).



Decía que la Eucaristía era su “autopista al cielo”, y su deseo de que toda persona viajara por esa autopista lo llevó a documentar los 136 milagros eucarísticos que han ocurrido en el mundo y que han sido reconocidos por la Iglesia. En su tiempo, las redes sociales eran incipientes, pero él recopiló esas historias y las exhibió en una exposición virtual en su página web, por eso fue el primer “millenial” que utilizó la tecnología para evangelizar.



Carlo Acutis visitaba los ancianos, compartía sus alimentos con las personas sin hogar, ahorraba el dinero que sus padres le daban para comprar comida y ropa para los más pobres.



Dos milagros que han ocurrido por su intercesión lo convertirán en santo y uno de estos toca a Costa Rica.