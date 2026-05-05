Capacitación a la medida: la clave para impulsar resultados empresariales





En un entorno donde la competitividad exige resultados concretos, la Universidad Central ofrece a las empresas una oportunidad estratégica: capacitar a sus equipos con programas diseñados a la medida, enfocados directamente en sus objetivos y desafíos reales.

A diferencia de las capacitaciones tradicionales, este enfoque personalizado permite desarrollar habilidades claves que impactan de forma inmediata en la productividad, la eficiencia y el cumplimiento de metas, alineando el talento humano con la visión del negocio.

Invertir en este tipo de formación no es un gasto, es una decisión inteligente. Apostar por el crecimiento del equipo es fortalecer la empresa desde adentro y asegurar mejores resultados hoy mientras se construye un futuro más sólido y competitivo.

Para más información, puede visitar la página web uc.ac.cr, comunicarse al 4108-9400 o escribir al correo [email protected].

