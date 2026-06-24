Campaña nacional promueve la salud mental y previene riesgos psicosociales

El Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) desarrolló, del 8 al 19 de junio, una campaña nacional para prevenir los riesgos psicosociales, promover la salud mental y combatir el acoso laboral en los centros de trabajo.

La iniciativa busca crear entornos laborales más seguros y saludables ante los cambios que experimenta el mundo del trabajo, marcados por mayores exigencias, presión por el desempeño, atención al público y el uso creciente de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Los riesgos psicosociales son condiciones relacionadas con la organización del trabajo que pueden afectar la salud física y mental de las personas. Cuando no se atienden oportunamente, pueden generar estrés laboral, deteriorar el clima organizacional y reducir la productividad.

Datos de la Encuesta Nacional de Factores Psicosociales en el Trabajo 2025, aplicada a más de 22 mil personas trabajadoras, revelan que un 74% percibe altas cargas laborales y un 63% asegura que le cuesta desconectarse emocionalmente del trabajo durante sus periodos de descanso.

El estudio también identificó preocupaciones relacionadas con la participación en la toma de decisiones y la presencia de conductas de violencia laboral. Además, persisten situaciones de acoso sexual, como comentarios incómodos sobre la apariencia física y la difusión de contenido sexual no deseado.

Pese a estos desafíos, la encuesta destacó aspectos positivos como la buena relación entre compañeros de trabajo. Las autoridades hacen un llamado a fortalecer la prevención y la capacitación para evitar que los riesgos psicosociales aumenten y afecten la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.

Más información en el MTSS.