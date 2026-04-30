Campaña impulsa donaciones para llevar mamografías gratuitas a zonas vulnerables

En Costa Rica, el acceso a un examen de mamografía puede depender más del código postal que del estado de salud. Para miles de mujeres que viven en zonas rurales, costeras o fronterizas, ese servicio sencillamente no existe cerca. La campaña "Doná con la mano en el pecho" nació, precisamente, para cambiar esa realidad.



Liderada por el Banco Nacional y respaldada por aliados estratégicos como la Clínica Bíblica, la Caja Costarricense de Seguro Social y diversas organizaciones del sector privado, la iniciativa transforma aportes económicos ciudadanos en mamografías gratuitas para mujeres en condición vulnerable. El principio es tan directo como poderoso: cada donación puede convertirse en un diagnóstico, y cada diagnóstico oportuno puede salvar una vida.





El proyecto opera mediante unidades móviles que recorren comunidades de difícil acceso, como Paquera, Quepos y Talamanca, llevando el servicio directamente hasta donde las mujeres están, sin exigirles que sean ellas quienes recorran distancias que, en muchos casos, resultan insalvables. El foco es claro: la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad en la que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



