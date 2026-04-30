Campaña impulsa donaciones para llevar mamografías gratuitas a zonas vulnerables
La campaña "Doná con la mano en el pecho" lleva unidades móviles a Paquera, Quepos y Talamanca para detectar a tiempo el cáncer de mama en zonas sin acceso.
En Costa Rica, el acceso a un examen de mamografía puede depender más del código postal que del estado de salud. Para miles de mujeres que viven en zonas rurales, costeras o fronterizas, ese servicio sencillamente no existe cerca. La campaña "Doná con la mano en el pecho" nació, precisamente, para cambiar esa realidad.
Liderada por el Banco Nacional y respaldada por aliados estratégicos como la Clínica Bíblica, la Caja Costarricense de Seguro Social y diversas organizaciones del sector privado, la iniciativa transforma aportes económicos ciudadanos en mamografías gratuitas para mujeres en condición vulnerable. El principio es tan directo como poderoso: cada donación puede convertirse en un diagnóstico, y cada diagnóstico oportuno puede salvar una vida.
Las mamografías están dirigidas a mujeres a partir de los 40 años y se realizan de manera gratuita, sin importar si cuentan o no con seguro social o su condición migratoria. Las interesadas pueden consultar las rutas y fechas de las unidades móviles a través de plataformas digitales y redes sociales del programa Alsalus o en la página web www.alsalus.com, así como coordinar su cita mediante las áreas de salud correspondientes.
Para garantizar la continuidad del proyecto, las donaciones pueden realizarse por medio de las plataformas digitales del Banco Nacional, incluyendo internet banking y Sinpe Móvil al teléfono 8466-3888, bajo el nombre de la organización encargada de la gestión.
La campaña hace un llamado a la solidaridad de la población, recordando que cada aporte permite llevar atención médica a mujeres que, de otra forma, no tendrían acceso a un examen vital para su salud.