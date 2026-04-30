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Campaña impulsa donaciones para llevar mamografías gratuitas a zonas vulnerables

La campaña "Doná con la mano en el pecho" lleva unidades móviles a Paquera, Quepos y Talamanca para detectar a tiempo el cáncer de mama en zonas sin acceso.

Por Teletica.com Redacción 30 de abril de 2026, 11:26 AM

En Costa Rica, el acceso a un examen de mamografía puede depender más del código postal que del estado de salud. Para miles de mujeres que viven en zonas rurales, costeras o fronterizas, ese servicio sencillamente no existe cerca. La campaña "Doná con la mano en el pecho" nació, precisamente, para cambiar esa realidad.


Liderada por el Banco Nacional y respaldada por aliados estratégicos como la Clínica Bíblica, la Caja Costarricense de Seguro Social y diversas organizaciones del sector privado, la iniciativa transforma aportes económicos ciudadanos en mamografías gratuitas para mujeres en condición vulnerable. El principio es tan directo como poderoso: cada donación puede convertirse en un diagnóstico, y cada diagnóstico oportuno puede salvar una vida.

El proyecto opera mediante unidades móviles que recorren comunidades de difícil acceso, como Paquera, Quepos y Talamanca, llevando el servicio directamente hasta donde las mujeres están, sin exigirles que sean ellas quienes recorran distancias que, en muchos casos, resultan insalvables. El foco es claro: la detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad en la que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde el Banco Nacional subrayan que esta iniciativa es coherente con su visión de banca humana, cercana y sostenible, orientada a atender necesidades reales de la población y a generar un impacto social concreto y medible. La entidad no solo aporta recursos económicos, sino que hace un llamado directo a sus clientes y al público en general a sumarse con donaciones, recordando que incluso los montos más pequeños pueden contribuir a salvar vidas.


Las mamografías están dirigidas a mujeres a partir de los 40 años y se realizan de manera gratuita, sin importar si cuentan o no con seguro social o su condición migratoria. Las interesadas pueden consultar las rutas y fechas de las unidades móviles a través de plataformas digitales y redes sociales del programa Alsalus o en la página web www.alsalus.com, así como coordinar su cita mediante las áreas de salud correspondientes.

Para garantizar la continuidad del proyecto, las donaciones pueden realizarse por medio de las plataformas digitales del Banco Nacional, incluyendo internet banking y Sinpe Móvil al teléfono 8466-3888, bajo el nombre de la organización encargada de la gestión.

La campaña hace un llamado a la solidaridad de la población, recordando que cada aporte permite llevar atención médica a mujeres que, de otra forma, no tendrían acceso a un examen vital para su salud.

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