Calostro bovino gana protagonismo como aliado para fortalecer defensas y salud digestiva

El calostro bovino se posiciona como uno de los suplementos naturales con mayor interés entre quienes buscan fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su salud digestiva.

Durante una presentación de Millennium Natural Systems en el programa Buen Día, la nutricionista Natalie Muñoz explicó que este ingrediente, conocido como la primera leche producida por la vaca tras el nacimiento de su ternero, contiene una alta concentración de compuestos bioactivos que favorecen diversas funciones del organismo.

Muñoz señaló que el calostro bovino es considerado un superalimento debido a su capacidad para contribuir a la desinflamación, fortalecer el intestino, apoyar las defensas naturales y favorecer la regeneración muscular.

“Es algo que no se enfoca en solo una cosa, sino en la salud integral del cuerpo”, afirmó la especialista.

Según la nutricionista, el suplemento puede beneficiar a una amplia población, incluyendo adultos mayores, niños mayores de cinco años, personas sometidas a altos niveles de estrés, deportistas y quienes enfrentan problemas gastrointestinales o buscan fortalecer su microbiota intestinal. La única excepción corresponde a personas con alergia a la proteína de la leche de vaca.

Además del calostro bovino, el producto incorpora colágeno, hierro, vitaminas del complejo B y hongo reishi, un ingrediente utilizado tradicionalmente en la medicina china.

“Al aportarme grandes cantidades de colágeno, también va a fortalecer todo lo que es articulaciones y regeneración de tejidos”, explicó Muñoz sobre los beneficios adicionales de la fórmula.

La especialista también destacó el impacto positivo que el consumo de calostro puede tener sobre la salud digestiva. De acuerdo con Muñoz, este suplemento ayuda a restaurar la integridad de la mucosa gastrointestinal y favorece el desarrollo de una microbiota saludable.

“El consumo de calostro va a ayudar a que esa permeabilidad se pueda volver a conseguir y también me va a ayudar a reconstruir la mucosa que recubre todo el tracto gastrointestinal”, indicó.

El producto está disponible en presentaciones en polvo y cápsulas. Muñoz recomendó consumir entre 15 y 30 gramos diarios en el caso de la versión en polvo o entre dos y tres cápsulas dos veces al día, según las necesidades de cada persona.

El uso constante del suplemento puede contribuir al bienestar general y al fortalecimiento de la salud desde el interior del organismo.