Calor, playa y piscina: claves para proteger la salud íntima en verano

Con la llegada del verano aumentan las visitas a la playa, las tardes en la piscina y las actividades al aire libre. Sin embargo, esta época también implica riesgos para la salud íntima femenina que, en muchos casos, pasan inadvertidos.

La doctora Michelle Wright, ginecóloga y obstetra, explica que durante esta temporada suelen modificarse las rutinas: se permanece más tiempo con el traje de baño húmedo, hay mayor sudoración, no siempre se mantiene una adecuada hidratación y se pasan largos periodos sentadas sobre arena o superficies calientes y húmedas.



Estas condiciones pueden alterar el pH vaginal, que de forma natural es ácido y actúa como barrera de protección frente a hongos, bacterias y parásitos. Cuando ese equilibrio se modifica, aumentan las probabilidades de infecciones como la candidiasis, así como síntomas de irritación, ardor y molestias en la zona íntima.

Hábitos clave para prevenir infecciones



Entre las principales recomendaciones para esta época destacan:

• Mantener una buena hidratación, no solo tomando suficiente agua, sino también cuidando la hidratación de la zona íntima.

• Cambiar el traje de baño húmedo lo antes posible y evitar permanecer mojada durante largos períodos.

• Evitar sentarse directamente en la arena o en superficies calientes que aumenten la temperatura en la zona íntima.

• Utilizar ropa seca.

• No abusar de protectores diarios o, si se usan, cambiarlos con frecuencia.

• Utilizar jabones de higiene íntima con pH adecuado que ayuden a hidratar y proteger la zona vaginal.



Cuidados en la rutina diaria



En la rutina diaria, especialmente cuando hay mayor actividad física o sudoración, la especialista recomienda usar ropa interior de algodón y productos diseñados específicamente para la higiene íntima.

La especialista recomienda evitar el uso continuo de protectores diarios, optar por ropa interior de algodón y utilizar productos diseñados específicamente para la higiene íntima. En casos de sudoración excesiva o cuando se asiste al gimnasio, pueden utilizarse toallitas húmedas íntimas con pH adecuado para limpiar la zona sin provocar irritación.



Asimismo, destaca la importancia de hidratar la zona íntima con productos que contengan propiedades antiinflamatorias y que contribuyan a mantener el equilibrio natural, evitando resequedad, ardor e infecciones.



FEMEGYN, de Menarini, es una línea de productos para la higiene íntima con extracto de árbol de té que ayuda a prevenir el crecimiento de hongos y bacterias, reduciendo el riesgo de infecciones.



La línea incluye gel para la higiene íntima diaria, spray refrescante que recupera el confort de forma inmediata y toallitas húmedas para usar en cualquier momento.

Estos productos están disponibles en las principales farmacias del país, aunque puede encontrar más información ingresando a la cuenta de Instagram Menarini Cuida Tu Salud y en el sitio web menarinicuidadtosalud.com.

Finalmente, la doctora Wright anunció un evento el próximo 14 de marzo con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, donde varios expositores abordarán temas como el dolor menstrual, la endometriosis y la importancia de una dieta antiinflamatoria.

