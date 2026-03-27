Cajetas de leche: el sabor que revive la tradición en Semana Santa

Con la intención de devolverle a la mesa esos sabores que atraviesan generaciones, Pinito impulsa “Receta Recuperada”, una iniciativa que rescata las preparaciones más emblemáticas de Semana Santa y las coloca nuevamente en el centro de la vida familiar.

Entre ellas, las cajetas caseras ocupan un lugar especial. No solo por su dulzura, sino por todo lo que representan: tradición, memoria y ese gesto compartido de cocinar juntos. Su receta, transmitida de mano en mano, ha logrado mantenerse vigente gracias a su sencillez y a la cercanía de sus ingredientes.

Para elaborarlas, se inicia colocando en una olla 120 mililitros de agua junto con una cucharadita de mantequilla, que se derrite a fuego medio. Posteriormente, se incorpora una lata de leche condensada Pinito y se mezcla hasta integrar ambos ingredientes. A esta base se le añade poco a poco la leche en polvo Pinito, aproximadamente 400 gramos, revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos.



La mezcla se cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que adquiera una textura espesa y comience a despegarse ligeramente de los bordes de la olla. En ese punto, se retira del fuego y se le agrega maní previamente tostado, unos 70 gramos, lo que aporta un contraste de sabor y textura característico de esta receta.



Una vez lista, la preparación se deja reposar hasta que esté tibia. Luego, con las manos limpias, se toman pequeñas porciones para formar bolitas o cilindros, según la preferencia. Finalmente, se colocan en refrigeración durante unos 20 a 30 minutos para que adquieran firmeza.



Más que un postre, las cajetas se convierten en una experiencia que se construye en el proceso: en el olor que invade la cocina, en las manos que amasan, en las historias que se cuentan mientras se espera. Así, cada bocado guarda algo más que sabor: conserva viva una tradición que regresa, año tras año, durante la Semana Santa.