Caídas en adultos mayores: lo que debe saber para prevenir riesgos

Las caídas en personas adultas mayores son más comunes de lo que se cree y, muchas veces, están rodeadas de mitos que pueden poner en riesgo la salud. Aunque algunas aparentan ser leves, siempre es importante aclarar qué es cierto y qué no para actuar a tiempo y evitar complicaciones (ver video adjunto).

Mito o verdad: ¿Toda caída requiere visita al hospital?

Verdad. Toda caída necesita una valoración médica, por más leve que parezca al inicio. Es fundamental acudir al médico para descartar complicaciones y dar seguimiento posterior. Lo ideal es solicitar también una valoración con un geriatra para realizar una evaluación geriátrica integral.



Mito o verdad: ¿La inflamación no quiere decir fractura?

Verdad. No toda inflamación se traduce en fractura. Muchas veces puede deberse a un golpe, esguince o contusión. Sin embargo, siempre es recomendable consultar para descartar lesiones más graves.



Mito o verdad: ¿Las personas diabéticas tienen más riesgo?

Verdad. La diabetes aumenta el riesgo de caídas debido a complicaciones asociadas a la enfermedad, como problemas oftalmológicos, neuropatía periférica o efectos secundarios de ciertos tratamientos.



Mito o verdad: ¿Los pañitos de agua fría y caliente reducen el dolor?

Mito. En un evento agudo, durante las primeras horas solo se recomienda aplicar pañitos fríos. El calor no es aconsejable, ya que puede incrementar la inflamación.



Mito o verdad: ¿Las caídas son más frecuentes en personas con sarcopenia?

Verdad. La sarcopenia, es decir, la disminución de la masa muscular, incrementa el riesgo de caídas porque reduce la fuerza necesaria para realizar actividades cotidianas.



Conocer la verdad detrás de estos mitos permite actuar con mayor seguridad frente a una caída. La atención médica oportuna, la prevención y el seguimiento adecuado son claves para proteger la salud y evitar complicaciones mayores.