¿Cada cuánto debemos llevar a nuestras mascotas al veterinario?

Habitualmente, les recordamos la importancia de visitar con regularidad al médico veterinario para garantizar un seguimiento adecuado del bienestar de las mascotas.

¿Cada cuánto debe realizarse ese seguimiento? Depende de la etapa de vida de nuestro compañero de cuatro patas. Por ejemplo, hay algunas recomendaciones a considerar cuando tenemos cachorros en casa, o bien, en la fase de adultez joven (vea el video adjunto).

“Cada médico tiene su protocolo; pero, al menos durante los primeros seis a ocho meses de vida, debemos ir haciendo su protocolo de vacunación, hay enfermedades que debemos controlar, además de las desparasitaciones”, explicó Leo Solórzano, veterinario.

Cuando ya el perro es adulto, la cita de vacunación puede ser anual: es importante que lo marque en su calendario.



Y, por supuesto, también existen cuidados específicos para los gatos.

“Ellos tienen vacunas que son para virus en gatos, sus desparasitaciones, chequeos, alimentación… Tenemos que tener un buen control”, agregó el experto.



Al final, una visita oportuna al veterinario puede hacer la diferencia en la salud y calidad de vida de su mascota.